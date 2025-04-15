«Бавария» готова рассмотреть опытного игрока на замену Кейну — Плеттенберг

«Бавария» не исключает возможности привлечь в состав опытного игрока в качестве потенциальной замены для 31-летнего форварда Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, клуб ищет активно забивающего игрока с приемлемой зарплатой и низкой стоимостью трансфера или её отсутствием. Отмечается, что «Бавария» рассматривает возможность подписания игрока с профилем, похожим на бывшего форварда мюнхенского клуба Эрика Шупо-Мотинга.

Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 12 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.