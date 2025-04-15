Перед матчем Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «ПСЖ» ошибочно включили гимн Лиги Европы

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После выхода команд на поле на стадионе ошибочно был включён гимн Лиги Европы УЕФА. В трансляцию попала реакция футболистов бирмингемского клуба на техническую ошибку.

Фото: Фото: кадр из трансляции

Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».