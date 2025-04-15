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Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Нуну Мендеш удвоил преимущество парижан на 28-й минуте

«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Нуну Мендеш удвоил преимущество парижан на 28-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Перерыв
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 28'     1:2 Тилеманс – 34'    

На 28-й минуте левый защитник гостей Нуну Мендеш удвоил преимущество «ПСЖ». Ранее на 11-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в поединке после быстрой контратаки. К голу привела ошибка вратаря «Астон Виллы» Эмилиано Мартинеса при игре на выходе.

Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».

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