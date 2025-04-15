«Боруссия» Д — «Барселона»: Гирасси оформил дубль на 49-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Игра проходит на стадионе «Дортмунд» в одноимённом немецком городе. Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Маурицио Мариани. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 49-й минуте Гирасси оформил дубль.

Ранее, на 10-й минуте игры, нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил гол с пенальти.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая встреча четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).