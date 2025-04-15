Сегодня, 15 апреля, в Фонбет Кубке России прошли два матча первого этапа 1/2 финала Пути регионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших встреч.

Результаты матчей Кубка России 15 апреля:

«Локомотив» — «Ахмат» — 2:1;

«Спартак» - «Урал» — 3:0.

На стадии второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России «Локомотив» встретится с проигравшим в паре полуфинала Пути РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». На аналогичной стадии «Спартак» встретится с проигравшим в паре «Динамо» Москва — ЦСКА. Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России пройдут 29 апреля — 1 мая.