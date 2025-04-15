«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Юри Тилеманс отыграл один мяч на 34-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс отыграл один мяч благодаря рикошету. Ранее на 11-й минуте защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в поединке после быстрой контратаки, а на 28-й минуте левый защитник гостей Нуну Мендеш удвоил преимущество «ПСЖ».

Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».