Матч «Спартака» с «Уралом» в Кубке России посетили 26 103 зрителя

Матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» (3:0) посетили 26 103 зрителя. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Напомним, на шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых. На 40-й минуте полузащитник хозяев Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

Благодаря этой победе красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где встретятся с проигравшим в паре «Динамо» Москва — ЦСКА.

Как появился «Спартак»: