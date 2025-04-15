Матч «Спартака» с «Уралом» в Кубке России посетили 26 103 зрителя
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Матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом» (3:0) посетили 26 103 зрителя. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6' 2:0 Маркиньос – 28' 3:0 Барко – 40'
Напомним, на шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых. На 40-й минуте полузащитник хозяев Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.
Благодаря этой победе красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где встретятся с проигравшим в паре «Динамо» Москва — ЦСКА.
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