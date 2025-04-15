Главный тренер «Баварии» Компани высказался о предстоящем матче с «Интером»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером». Встреча состоится в среду, 16 апреля, и начнётся в 22:00 мск.

«Все с нетерпением ждут этой игры. На данный момент лучшая команда Италии встречается с лучшей командой Германии. Стадионы также одни из лучших. Качество и талант — тоже на высоте. Главное, чтобы мы показали свою лучшую игру.

В конечном счёте нам просто нужно победить в одном матче. Мы всегда играем на победу. Надеюсь, что сможем подарить нашим болельщикам особенный вечер. Это две команды с большим опытом, в том числе международным. Каждый футболист знает, что поставлено на карту», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Напомним, первый матч завершился победой «Интера» со счётом 2:1.