Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» — журналистам: о чём с вами беседовать? Со «Спартаком» не договаривались

Президент «Урала» — журналистам: о чём с вами беседовать? Со «Спартаком» не договаривались
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после проигранного матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

«О чём с вами беседовать? Вы всякую ерунду пишете, а я должен с вами беседовать? Мы не договаривались со «Спартаком»», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых. На 40-й минуте полузащитник хозяев Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

Благодаря этой победе красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где встретятся с проигравшим в паре «Динамо» Москва — ЦСКА.

Материалы по теме
Матч «Спартака» с «Уралом» в Кубке России посетили 26 103 зрителя

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android