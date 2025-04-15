Президент «Урала» — журналистам: о чём с вами беседовать? Со «Спартаком» не договаривались

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился эмоциями после проигранного матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:3).

«О чём с вами беседовать? Вы всякую ерунду пишете, а я должен с вами беседовать? Мы не договаривались со «Спартаком»», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, на шестой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых. На 40-й минуте полузащитник хозяев Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

Благодаря этой победе красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России, где встретятся с проигравшим в паре «Динамо» Москва — ЦСКА.

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