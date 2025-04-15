Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов: пусть РФС проверяет матч с «Нефтехимиком» — нам скрывать нечего

Президент «Урала» Иванов: пусть РФС проверяет матч с «Нефтехимиком» — нам скрывать нечего
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о начале проверки РФС на предмет договорного матча Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:2).

Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Емельянов – 31'     0:2 Магомедов – 41'     1:2 Бевеев – 66'     2:2 Бевеев – 76'     3:2 Секулич – 81'    

— Пишут, что матч с «Нефтехимиком» якобы был договорным.
— А что я должен сказать? Я уже сказал, что это просто бред. Честно, я даже не видел Кирилла, хотя пишут, что я с ним разговаривал в перерыве.

— Вы произнесли фразу, что эта победа — ваша.
— Я шумел в раздевалке. В нашей раздевалке я имею право шуметь.

— Что скажете про начавшуюся проверку РФС?
— Да пускай будет проверка! Мне-то чего? Нам скрывать нечего, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Эксклюзив
В РФС заявили, что по матчу «Урал» — «Нефтехимик» идёт проверка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android