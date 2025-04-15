Президент «Урала» Иванов: пусть РФС проверяет матч с «Нефтехимиком» — нам скрывать нечего

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о начале проверки РФС на предмет договорного матча Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:2).

— Пишут, что матч с «Нефтехимиком» якобы был договорным.

— А что я должен сказать? Я уже сказал, что это просто бред. Честно, я даже не видел Кирилла, хотя пишут, что я с ним разговаривал в перерыве.

— Вы произнесли фразу, что эта победа — ваша.

— Я шумел в раздевалке. В нашей раздевалке я имею право шуметь.

— Что скажете про начавшуюся проверку РФС?

— Да пускай будет проверка! Мне-то чего? Нам скрывать нечего, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.