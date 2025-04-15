Президент «Урала» Иванов: пусть РФС проверяет матч с «Нефтехимиком» — нам скрывать нечего
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о начале проверки РФС на предмет договорного матча Первой лиги с «Нефтехимиком» (3:2).
Россия — Мелбет Первая лига . 28-й тур
11 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Емельянов – 31' 0:2 Магомедов – 41' 1:2 Бевеев – 66' 2:2 Бевеев – 76' 3:2 Секулич – 81'
— Пишут, что матч с «Нефтехимиком» якобы был договорным.
— А что я должен сказать? Я уже сказал, что это просто бред. Честно, я даже не видел Кирилла, хотя пишут, что я с ним разговаривал в перерыве.
— Вы произнесли фразу, что эта победа — ваша.
— Я шумел в раздевалке. В нашей раздевалке я имею право шуметь.
— Что скажете про начавшуюся проверку РФС?
— Да пускай будет проверка! Мне-то чего? Нам скрывать нечего, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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