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Гирасси с 11 голами в сезоне ЛЧ за «Боруссию» Д побил рекорд Левандовского и Холанда

Гирасси с 11 голами в сезоне ЛЧ за «Боруссию» Д побил рекорд Левандовского и Холанда
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Мяч, забитый в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», стал 11-м для нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси в нынешнем розыгрыше турнира. 29-летний футболист стал первым игроком «шмелей» с таким количеством голов в одном сезоне этого соревнования. Он побил рекорд бывших нападающих «Боруссии» Эрлинга Холанда (сезон-2020/2021) и Роберта Левандовского (сезон-2012/2013), отметившихся 10 мячами в одном розыгрыше.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

Матч между «шмелями» и сине-гранатовыми проходит на стадионе «Дортмунд». Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Маурицио Мариани. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

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