Гирасси с 11 голами в сезоне ЛЧ за «Боруссию» Д побил рекорд Левандовского и Холанда

Мяч, забитый в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», стал 11-м для нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси в нынешнем розыгрыше турнира. 29-летний футболист стал первым игроком «шмелей» с таким количеством голов в одном сезоне этого соревнования. Он побил рекорд бывших нападающих «Боруссии» Эрлинга Холанда (сезон-2020/2021) и Роберта Левандовского (сезон-2012/2013), отметившихся 10 мячами в одном розыгрыше.

Матч между «шмелями» и сине-гранатовыми проходит на стадионе «Дортмунд». Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров, которую возглавляет Маурицио Мариани. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

Материалы по теме Щенсны вышел в старте на матч ЛЧ с «Боруссией», несмотря на сообщение о травме на разминке

Сколько зарабатывают футболисты: