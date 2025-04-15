«Барселона» провела худший первый тайм в этом сезоне в матче с «Боруссией»
Поделиться
«Барселона» нанесла всего один удар по воротам и пропустила семь ударов в створ в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». На момент написания идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу «Боруссии».
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11' 2:0 Гирасси – 49' 2:1 Бенсебаини – 54' 3:1 Гирасси – 76'
Как сообщает OptaJose в соцсети X (ранее Twitter), это худшие показатели каталонского клуба в первые 45 минут во всех турнирах в текущем сезоне. После первого тайма команда Ханс-Дитера Флика уступала 0:1. Гол забил форвард «Боруссии» Серу Гирасси с пенальти. Всего футболисты дортмундского клуба нанесли 10 ударов по воротам за 45 минут.
Напомним, в первой встрече «Барселона» одержала победу со счётом 4:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 15 апреля 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:14
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
22:00
-
21:51
-
21:47
-
21:37