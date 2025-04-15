«Барселона» провела худший первый тайм в этом сезоне в матче с «Боруссией»

«Барселона» нанесла всего один удар по воротам и пропустила семь ударов в створ в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». На момент написания идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу «Боруссии».

Как сообщает OptaJose в соцсети X (ранее Twitter), это худшие показатели каталонского клуба в первые 45 минут во всех турнирах в текущем сезоне. После первого тайма команда Ханс-Дитера Флика уступала 0:1. Гол забил форвард «Боруссии» Серу Гирасси с пенальти. Всего футболисты дортмундского клуба нанесли 10 ударов по воротам за 45 минут.

Напомним, в первой встрече «Барселона» одержала победу со счётом 4:0.