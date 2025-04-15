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«Барселона» провела худший первый тайм в этом сезоне в матче с «Боруссией»

«Барселона» провела худший первый тайм в этом сезоне в матче с «Боруссией»
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«Барселона» нанесла всего один удар по воротам и пропустила семь ударов в створ в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». На момент написания идёт второй тайм, счёт 2:0 в пользу «Боруссии».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

Как сообщает OptaJose в соцсети X (ранее Twitter), это худшие показатели каталонского клуба в первые 45 минут во всех турнирах в текущем сезоне. После первого тайма команда Ханс-Дитера Флика уступала 0:1. Гол забил форвард «Боруссии» Серу Гирасси с пенальти. Всего футболисты дортмундского клуба нанесли 10 ударов по воротам за 45 минут.

Напомним, в первой встрече «Барселона» одержала победу со счётом 4:0.

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