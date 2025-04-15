«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Конса вывел хозяев вперёд на 58-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречаются английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. На момент написания новости счёт в матче 3:2 в пользу «Астон Виллы». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 58-й минуте защитник «Виллы» Эзри Конса с передачи Маркуса Рашфорда вывел команду вперёд.

Ранее, на 11-й минуте, защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт после быстрой контратаки. На 28-й минуте левый защитник гостей Нуну Мендеш удвоил преимущество «ПСЖ». На 34-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс отыграл один мяч благодаря рикошету. На 55-й минуте точным ударом с дальнего расстояния счёт в матче сравнял полузащитник хозяев поля Джон Макгинн.

Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».