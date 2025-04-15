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Станкович ответил, с кем бы хотел сыграть в следующем раунде КР — с ЦСКА или с «Динамо»

Станкович ответил, с кем бы хотел сыграть в следующем раунде КР — с ЦСКА или с «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об игре красно-белых в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

— Мне понравилось, что мы прошли в следующий раунд. Это самое главное сегодня. Была прекрасная игра, правильная концентрация, мотивация, настрой, всё было хорошо. Мы провели определённую ротацию, поэтому все ребята понравились. Понравилось, как играла команда.

— С кем хотите больше сыграть: с ЦСКА или с «Динамо»?
— Это две большие команды. Кто бы нам ни достался, будет непросто. Это будут серьёзные матчи, но у нас есть своя цель, мы будем стремиться к ней, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

На стадии второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с проигравшим в паре «Динамо» Москва — ЦСКА. Матчи второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России пройдут 29 апреля — 1 мая.

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