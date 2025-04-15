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Беллингем заявил, что «Реалу» по силам одолеть «Арсенал» в ответном матче Лиги чемпионов

Беллингем заявил, что «Реалу» по силам одолеть «Арсенал» в ответном матче Лиги чемпионов
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем выразил уверенность, что «сливочные» смогут одержать победу над лондонским «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, первая встреча завершилась победой «канониров» со счётом 3:0.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Достаточно ли у вас сил, чтобы пройти дальше в этом противостоянии?
— Конечно. У нас были сложные матчи, но мы всё равно побеждали. Думаю, в играх всегда есть и негативные моменты — не всегда всё будет получаться идеально. Правда, когда побеждаешь, играя хорошо, об этом меньше говорят.

Мы способны делать всё на высоком уровне, несмотря на трудности. Нужно верить в свои возможности. Дело не только в истории клуба, но и в ежедневной работе, — приводит слова Беллингема AS.

В среду, 16 апреля, «Реал» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в рамках ответного матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

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