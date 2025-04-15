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Астон Вилла — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Астон Вилла — ПСЖ, результат матча 15 апреля 2025, счет 3:2, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«ПСЖ» проиграл «Астон Вилле», ведя в два мяча, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:2, уступая по ходу встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

На 11-й минуте правый защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в поединке после быстрой контратаки. На 28-й минуте левый защитник гостей Нуну Мендеш удвоил преимущество «ПСЖ». На 34-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс отыграл один мяч благодаря рикошету. На 55-й минуте точным ударом с дальнего расстояния счёт в матче сравнял полузащитник хозяев поля Джон Макгинн. На 58-й минуте защитник «Виллы» Эзри Конса с передачи Маркуса Рашфорда вывел команду вперёд.

«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал турнира благодаря преимуществу по сумме двух встреч (5:4). Первый матч между командами завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».

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