«ПСЖ» проиграл «Астон Вилле», ведя в два мяча, но вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались английская «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Санчес Мартинес. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:2, уступая по ходу встречи.

На 11-й минуте правый защитник парижан Ашраф Хакими открыл счёт в поединке после быстрой контратаки. На 28-й минуте левый защитник гостей Нуну Мендеш удвоил преимущество «ПСЖ». На 34-й минуте полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс отыграл один мяч благодаря рикошету. На 55-й минуте точным ударом с дальнего расстояния счёт в матче сравнял полузащитник хозяев поля Джон Макгинн. На 58-й минуте защитник «Виллы» Эзри Конса с передачи Маркуса Рашфорда вывел команду вперёд.

«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал турнира благодаря преимуществу по сумме двух встреч (5:4). Первый матч между командами завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».