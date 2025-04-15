«Барселона» проиграла «Боруссии» Д, но вышла в полуфинал ЛЧ, Гирасси оформил хет-трик

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в одноимённом немецком городе. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Однако по итогам двух игр сине-гранатовые победили со счётом 5:3 и вышли в полуфинал турнира.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте игры нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил гол с пенальти. На 49-й минуте Гирасси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «шмелей» Рами Бенсебаини забил автогол. На 76-й минуте Гирасси оформил хет-трик.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая игра четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).