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Боруссия Дортмунд — Барселона, результат матча 15 апреля 2025, счет 3:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Барселона» проиграла «Боруссии» Д, но вышла в полуфинал ЛЧ, Гирасси оформил хет-трик
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Игра проходила на стадионе «Дортмунд» в одноимённом немецком городе. Встречу обслуживала итальянская бригада арбитров, которую возглавлял Маурицио Мариани. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Однако по итогам двух игр сине-гранатовые победили со счётом 5:3 и вышли в полуфинал турнира.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

На 10-й минуте игры нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил гол с пенальти. На 49-й минуте Гирасси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «шмелей» Рами Бенсебаини забил автогол. На 76-й минуте Гирасси оформил хет-трик.

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» победила «Бенфику» со счётом 4:1 по сумме двух матчей. «Боруссия» обыграла «Лилль» со счётом 3:2 по результатам двух встреч. Первая игра четвертьфинала завершилась разгромной победой «Барселоны» над «Боруссией» (4:0).

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