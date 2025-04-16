«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2019 года
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Игра проходила в Дортмунде. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Однако по итогам двух игр сине-гранатовые победили со счётом 5:3 и вышли в полуфинал турнира.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11' 2:0 Гирасси – 49' 2:1 Бенсебаини – 54' 3:1 Гирасси – 76'
Таким образом, «Барселона» впервые за шесть сезонов прошла в 1/2 финала Лиги чемпионов. Последний раз каталонцы выходили в эту стадию в сезоне-2018/2019, где встречались с «Ливерпулем». Тогда «Барселона» одержала победу в первом матче со счётом 3:0, а в ответной встрече пропустила четыре безответных мяча.
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