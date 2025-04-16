«Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2019 года

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». Игра проходила в Дортмунде. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев. Однако по итогам двух игр сине-гранатовые победили со счётом 5:3 и вышли в полуфинал турнира.

Таким образом, «Барселона» впервые за шесть сезонов прошла в 1/2 финала Лиги чемпионов. Последний раз каталонцы выходили в эту стадию в сезоне-2018/2019, где встречались с «Ливерпулем». Тогда «Барселона» одержала победу в первом матче со счётом 3:0, а в ответной встрече пропустила четыре безответных мяча.