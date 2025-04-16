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Гирасси опередил Рафинью в списке лучших бомбардиров ЛЧ, Серу забил 13 голов в 14 матчах

Гирасси опередил Рафинью в списке лучших бомбардиров ЛЧ, Серу забил 13 голов в 14 матчах
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Оформив хет-трик в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1), нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси с 13 голами на текущий момент стал лучшим бомбардиром этого турнира в нынешнем сезоне, опередив вингера сине-гранатовых Рафинью (12).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

Замыкает тройку лучших бомбардиров Лиги чемпионов форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, отметившийся 11 голами.

Всего в нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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