Гирасси опередил Рафинью в списке лучших бомбардиров ЛЧ, Серу забил 13 голов в 14 матчах
Поделиться
Оформив хет-трик в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1), нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси с 13 голами на текущий момент стал лучшим бомбардиром этого турнира в нынешнем сезоне, опередив вингера сине-гранатовых Рафинью (12).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11' 2:0 Гирасси – 49' 2:1 Бенсебаини – 54' 3:1 Гирасси – 76'
Замыкает тройку лучших бомбардиров Лиги чемпионов форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, отметившийся 11 голами.
Всего в нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 15 апреля 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:14
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:20
-
22:15
-
22:15
-
22:14
-
22:08
-
22:02
-
22:00
-
21:51
-
21:47
-
21:37