Гирасси опередил Рафинью в списке лучших бомбардиров ЛЧ, Серу забил 13 голов в 14 матчах

Оформив хет-трик в матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1), нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси с 13 голами на текущий момент стал лучшим бомбардиром этого турнира в нынешнем сезоне, опередив вингера сине-гранатовых Рафинью (12).

Замыкает тройку лучших бомбардиров Лиги чемпионов форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, отметившийся 11 голами.

Всего в нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 28 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.