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«Барселона» впервые потерпела поражение в 2025 году, уступив «Боруссии» Д в ЛЧ

«Барселона» впервые потерпела поражение в 2025 году, уступив «Боруссии» Д в ЛЧ
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Поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3) стало первым для «Барселоны» в 2025 году. До встречи со «шмелями» сине-гранатовые не проигрывали 24 матча подряд во всех соревнованиях, в которых они 20 раз победили и четыре раза сыграли вничью.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

Напомним, на 10-й минуте игры нападающий «Боруссии» Серу Гирасси забил гол с пенальти. На 49-й минуте Гирасси оформил дубль. На 54-й минуте защитник «шмелей» Рами Бенсебаини забил автогол. На 76-й минуте Гирасси оформил хет-трик.

На стадии полуфинала нынешнего сезона Лиги чемпионов «Барселона» встретится с победителем пары «Бавария» — «Интер».

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