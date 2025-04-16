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Завершился первый игровой день ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 15 апреля:

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Барселона» (Испания) — 3:1;

«Астон Вилла» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» Франция— 3:2.

Первые матчи проходили неделю назад и завершились победами «Барселоны» (4:0) и «ПСЖ» (3:1). Таким образом, каталонцы и парижане продолжат выступления в ЛЧ, несмотря на поражения в ответных встречах. «Боруссия» и «Астон Вилла» покинули турнир.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале прошлогоднего розыгрыша одолел дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. Голами отметились испанский защитник Даниэль Карвахаль и бразильский нападающий Винисиус Жуниор.