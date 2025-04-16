Щенсны впервые проиграл, выступая за «Барселону», серия без поражений составила 22 матча
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Поражение в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3) стало первым для вратаря Войцеха Щенсного за период его выступлений в «Барселоне». Беспроигрышная серия 34-летнего голкипера составила 22 встречи. В матчах с участием Щенсного сине-гранатовые три раза сыграли вничью и 19 раз одержали победу.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11' 2:0 Гирасси – 49' 2:1 Бенсебаини – 54' 3:1 Гирасси – 76'
Он присоединился к команде в октябре 2024 года. В указанных 22 матчах польский футболист 12 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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