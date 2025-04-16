Щенсны впервые проиграл, выступая за «Барселону», серия без поражений составила 22 матча

Поражение в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (1:3) стало первым для вратаря Войцеха Щенсного за период его выступлений в «Барселоне». Беспроигрышная серия 34-летнего голкипера составила 22 встречи. В матчах с участием Щенсного сине-гранатовые три раза сыграли вничью и 19 раз одержали победу.

Он присоединился к команде в октябре 2024 года. В указанных 22 матчах польский футболист 12 раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: