«ПСЖ» прервал победную серию из семи матчей, проиграв «Астон Вилле»

«ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 2:3 и прервал победную серию. При этом команда Луиса Энрике вышла в полуфинал турнира по сумме двух встреч (5:4).

Перед этой встречей парижане одержали семь побед подряд с общим счётом 22:6. «ПСЖ» одержал четыре победы в чемпионате Франции в матчах с «Ренном» (4:1), «Марселем» (3:1), «Сент-Этьеном» (6:1) и «Анже» (1:0). Две победы — в Лиге чемпионов в ответном мачте 1/8 финала над «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)) и в первой игре четвертьфинала с «Астон Виллой» (3:1). А также одну победу — в Кубке Франции над «Дюнкерком» (4:2).

В следующем матче «ПСЖ» встретится с «Гавром» в чемпионате Франции 19 апреля.