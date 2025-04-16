Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» прервал победную серию из семи матчей, проиграв «Астон Вилле»

«ПСЖ» прервал победную серию из семи матчей, проиграв «Астон Вилле»
Комментарии

«ПСЖ» проиграл «Астон Вилле» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счётом 2:3 и прервал победную серию. При этом команда Луиса Энрике вышла в полуфинал турнира по сумме двух встреч (5:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

Перед этой встречей парижане одержали семь побед подряд с общим счётом 22:6. «ПСЖ» одержал четыре победы в чемпионате Франции в матчах с «Ренном» (4:1), «Марселем» (3:1), «Сент-Этьеном» (6:1) и «Анже» (1:0). Две победы — в Лиге чемпионов в ответном мачте 1/8 финала над «Ливерпулем» (1:0 (4:1 пен.)) и в первой игре четвертьфинала с «Астон Виллой» (3:1). А также одну победу — в Кубке Франции над «Дюнкерком» (4:2).

В следующем матче «ПСЖ» встретится с «Гавром» в чемпионате Франции 19 апреля.

Материалы по теме
«Вилла» совершила невозможное в ЛЧ. Но Доннарумма вытащил «ПСЖ» в полуфинал!
«Вилла» совершила невозможное в ЛЧ. Но Доннарумма вытащил «ПСЖ» в полуфинал!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android