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Маркиньос крутил сальто, Станкович свистел. Яркие фото победы «Спартака» над «Уралом»

Маркиньос крутил сальто, Станкович свистел. Яркие фото победы «Спартака» над «Уралом»
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15 апреля на стадионе «Лукойл Арена» завершился матч первого этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал». Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На шестой минуте матча счёт открыл полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 28-й минуте полузащитник Маркиньос укрепил преимущество красно-белых. На 40-й минуте полузащитник хозяев Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного, забив с пенальти.

Благодаря этой победе красно-белые вышли во второй этап полуфинала Пути регионов Кубка России.

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