Флик высказался о поражении «Барселоны» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией» Д
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором его команда уступила со счётом 1:3.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11' 2:0 Гирасси – 49' 2:1 Бенсебаини – 54' 3:1 Гирасси – 76'
«Соперник был очень хорош, атмосфера на стадионе была потрясающей. Нелегко проводить такие матчи, но нам удалось пройти дальше. Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире. Выход в полуфинал — это фантастика. Это не был наш лучший матч, но мы достигли цели. Это была очень сложная игра с великой командой», — приводит слова Флика Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).
Поражение сине-гранатовых во встрече со «шмелями» стало первым для них в 2025 году.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
01:53
-
01:53
-
01:35
-
01:31
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 15 апреля 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:37
-
23:36
-
23:30
-
23:17
-
23:16
-
23:16
-
23:14
-
23:13
-
23:09
-
23:06
-
22:57
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:33
-
22:30
-
22:30
-
22:25
-
22:20