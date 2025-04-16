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Флик высказался о поражении «Барселоны» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией» Д

Флик высказался о поражении «Барселоны» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией» Д
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором его команда уступила со счётом 1:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

«Соперник был очень хорош, атмосфера на стадионе была потрясающей. Нелегко проводить такие матчи, но нам удалось пройти дальше. Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире. Выход в полуфинал — это фантастика. Это не был наш лучший матч, но мы достигли цели. Это была очень сложная игра с великой командой», — приводит слова Флика Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Поражение сине-гранатовых во встрече со «шмелями» стало первым для них в 2025 году.

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