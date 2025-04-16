Флик высказался о поражении «Барселоны» в матче 1/4 финала ЛЧ с «Боруссией» Д

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», в котором его команда уступила со счётом 1:3.

«Соперник был очень хорош, атмосфера на стадионе была потрясающей. Нелегко проводить такие матчи, но нам удалось пройти дальше. Лига чемпионов — лучшее соревнование в мире. Выход в полуфинал — это фантастика. Это не был наш лучший матч, но мы достигли цели. Это была очень сложная игра с великой командой», — приводит слова Флика Jijantes FC в соцсети Х (ранее Twitter).

Поражение сине-гранатовых во встрече со «шмелями» стало первым для них в 2025 году.