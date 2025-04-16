Определились первые полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025

Французский «Пари Сен-Жермен» и каталонская «Барселона» стали первыми командами, которые квалифицировались в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/2025. Обе команды потерпели поражение в ответных матчах, но вышли в следующий раунд по сумме двух встреч.

«Барселона» уступила на выезде дортмундской «Боруссии» (1:3), но вышла в полуфинал из-за разгромной победы в домашней игре (4:0). «ПСЖ» в гостях проиграл «Астон Вилле» (2:3), ведя в два мяча, но добытого на своём поле преимущества (3:1) хватило для продолжения участия в турнире.

«ПСЖ» в 1/2 финала встретится с победителем пары «Арсенал» — «Реал». У лондонцев преимущество в три мяча перед ответной встречей. «Барселона» в полуфинале сыграет с сильнейшей командой в противостоянии «Баварии» и «Интера». Миланцы в первом матче победили со счётом 2:1.