Дембеле — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы»: расслабились и посчитали, что слишком хороши
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Вингер французского «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3). Парижане вышли в полуфинал турнира по сумме двух встреч (5:4).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
«Мы должны быть требовательными к себе, особенно в таких матчах. Мы усложнили себе задачу. Во втором тайме расслабились и посчитали, что слишком хороши. В полуфинале нам нужно быть более требовательными. Этот матч поможет нам в дальнейшем. Мы прошли дальше и довольны этим. Теперь вернёмся к работе. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выйти в финал», — приводит слова Дембеле RMC Sport.
В полуфинале команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Арсенал» — «Реал».
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