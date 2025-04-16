Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дембеле — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы»: расслабились и посчитали, что слишком хороши

Дембеле — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы»: расслабились и посчитали, что слишком хороши
Комментарии

Вингер французского «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3). Парижане вышли в полуфинал турнира по сумме двух встреч (5:4).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Мы должны быть требовательными к себе, особенно в таких матчах. Мы усложнили себе задачу. Во втором тайме расслабились и посчитали, что слишком хороши. В полуфинале нам нужно быть более требовательными. Этот матч поможет нам в дальнейшем. Мы прошли дальше и довольны этим. Теперь вернёмся к работе. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выйти в финал», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

В полуфинале команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Арсенал» — «Реал».

Материалы по теме
«Вилла» совершила невозможное в ЛЧ. Но Доннарумма вытащил «ПСЖ» в полуфинал!
«Вилла» совершила невозможное в ЛЧ. Но Доннарумма вытащил «ПСЖ» в полуфинал!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android