Дембеле — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы»: расслабились и посчитали, что слишком хороши

Вингер французского «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3). Парижане вышли в полуфинал турнира по сумме двух встреч (5:4).

«Мы должны быть требовательными к себе, особенно в таких матчах. Мы усложнили себе задачу. Во втором тайме расслабились и посчитали, что слишком хороши. В полуфинале нам нужно быть более требовательными. Этот матч поможет нам в дальнейшем. Мы прошли дальше и довольны этим. Теперь вернёмся к работе. Постараемся сделать всё возможное, чтобы выйти в финал», — приводит слова Дембеле RMC Sport.

В полуфинале команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Арсенал» — «Реал».