«Избыток уверенности». Энрике — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы» в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой», в котором его команда потерпела поражение со счётом 2:3, ведя в два мяча по ходу встречи.

«Мы начали лучшим образом из возможных. После этого у нас возникли проблемы. В первом тайме у нас был избыток уверенности в себе. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые всегда рядом с нами», — сказал Энрике в эфире Canal+.

По итогам двух матчей парижский клуб одержал победу со счётом 5:4. На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Арсенал» — мадридский «Реал».