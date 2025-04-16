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«Избыток уверенности». Энрике — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы» в 1/4 финала ЛЧ

«Избыток уверенности». Энрике — о поражении «ПСЖ» от «Астон Виллы» в 1/4 финала ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением об ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой», в котором его команда потерпела поражение со счётом 2:3, ведя в два мяча по ходу встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Мы начали лучшим образом из возможных. После этого у нас возникли проблемы. В первом тайме у нас был избыток уверенности в себе. Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые всегда рядом с нами», — сказал Энрике в эфире Canal+.

По итогам двух матчей парижский клуб одержал победу со счётом 5:4. На стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «Арсенал» — мадридский «Реал».

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