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«ПСЖ» установил рекорд Лиги чемпионов для французских клубов всех времён

«ПСЖ» установил рекорд Лиги чемпионов для французских клубов всех времён
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Французский «Пари Сен-Жермен» уступил английской «Астон Вилле» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 со счётом 2:3. При этом подопечные Луиса Энрике вышли в полуфинал главного еврокубкового турнира по сумме двух встреч (5:4), таким образом, установив рекорд по этому показателю среди французских клубов. Об этом сообщает статистический портал OptaJean.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

По информации источника, парижане вышли в девятый полуфинал Лиги чемпионов и Кубка Европейских чемпионов. Ранее ни одному французскому клубу не покорялась данная отметка. Ранее по восемь выходов в четвёрку сильнейших турнира, помимо «ПСЖ», было у «Марселя».

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем двухматчевого противостояния, где в ответной игре встретятся мадридский «Реал» и «Арсенал». Первая игра между командами завершилась разгромной победой канониров со счётом 3:0.

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