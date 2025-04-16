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Матвей Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Матвей Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов
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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение французской команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал, и это главное! Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счёта 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника, и три пропущенных мяча у нас.

Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идём дальше. Поздравляю всех болельщиков с путёвкой в полуфинал!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал турнира благодаря преимуществу по сумме двух встреч (5:4). Первый матч между командами завершился победой парижан со счётом 3:1. Парижане встретятся с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».

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