Матвей Сафонов отреагировал на выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал поражение французской команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3).

«Очень странно проигрывать и радоваться, но мы прошли в полуфинал, и это главное! Как по мне, в очередной раз сами усложнили себе жизнь. Было видно, что после счёта 2:0 в нашу пользу начали играть немного вальяжно. От этого и количество моментов у соперника, и три пропущенных мяча у нас.

Проделана огромная работа, горжусь своими ребятами! Работаем и идём дальше. Поздравляю всех болельщиков с путёвкой в полуфинал!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал турнира благодаря преимуществу по сумме двух встреч (5:4). Первый матч между командами завершился победой парижан со счётом 3:1. Парижане встретятся с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».