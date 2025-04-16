Ловчев — о разгроме «Урала» «Спартаком»: обкакались с ног до головы в предыдущей игре

Бывший советский футболист, выступавший за московский «Спартак», Евгений Ловчев высказался о разгромной победе московского «Спартака» в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уралом» (3:0).

«Надо всегда выкладываться. Они себе наигрывали настроение. Это атмосфера определённо. Доказать себе: «Мы умеем играть в футбол. Потому что мы обкакались с ног до головы в предыдущей игре». Я так мягко сказал», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в предыдущем матче в рамках 24-го тура РПЛ красно-белые дома проиграли махачкалинскому «Динамо» со счётом 1:2.

Отметим, на стадии второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет с тем клубом, который уступит в матче «Динамо» Москва — ЦСКА. Игры второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России намечены на период с 29 апреля по 1 мая.

Как появился «Спартак»: