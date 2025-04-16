Корнеев раскритиковал Станковича после поражения «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича за нереализованный пенальти полузащитника красно‑белых Хесуса Медины в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

«Где тогда Станкович был? Почему не было указаний Медине? Почему ты на авось это пускаешь? Тогда не говори об этом! Ты просто расписываешься в своей импотенции. Именно в этом моменте, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.