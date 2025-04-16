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Корнеев раскритиковал Станковича после поражения «Спартака» в матче с «Динамо» Мх

Корнеев раскритиковал Станковича после поражения «Спартака» в матче с «Динамо» Мх
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев раскритиковал главного тренера «Спартака» Деяна Станковича за нереализованный пенальти полузащитника красно‑белых Хесуса Медины в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Денисов – 10'     0:2 Мрезиг – 16'     1:2 Бонгонда – 68'    

«Где тогда Станкович был? Почему не было указаний Медине? Почему ты на авось это пускаешь? Тогда не говори об этом! Ты просто расписываешься в своей импотенции. Именно в этом моменте, — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После 24 сыгранных встреч «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Динамо» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 52 очка.

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