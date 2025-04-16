Евгений Ловчев назвал однозначного фаворита чемпионской гонки РПЛ

Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, назвав главного фаворита турнира.

«Я говорил в начале сезона и говорю сейчас: чемпионом будет «Зенит». Всё!» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).

В следующей встрече «Краснодар» дома сыграет с «Ахматом», «Зенит» на своём поле встретится с «Химками», а «Спартак» отправится в гости к тольяттинскому «Акрону».

Как появился «Спартак»: