Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Ловчев назвал однозначного фаворита чемпионской гонки РПЛ

Евгений Ловчев назвал однозначного фаворита чемпионской гонки РПЛ
Комментарии

Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги, назвав главного фаворита турнира.

«Я говорил в начале сезона и говорю сейчас: чемпионом будет «Зенит». Всё!» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 24 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 52 очка. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (47).

В следующей встрече «Краснодар» дома сыграет с «Ахматом», «Зенит» на своём поле встретится с «Химками», а «Спартак» отправится в гости к тольяттинскому «Акрону».

Материалы по теме
Ловчев — о разгроме «Урала» «Спартаком»: обкакались с ног до головы в предыдущей игре

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android