Хвича Кварацхелия прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы в двухматчевом противостоянии с английской «Астон Виллой» (5:4).

«Это было нелегко. Мы начали с преимущества 2:0, но затем игра приняла другой оборот. Главное, что мы пробились в полуфинал. Нам необходимо продолжать борьбу и усердно работать. Впереди ещё много вызовов, я сосредоточен на следующем матче», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Напомним, первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижан. Ответный матч закончился победой бирмингемцев на своём поле — 3:2.

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