Хвича Кварацхелия прокомментировал выход «ПСЖ» в полуфинал Лиги чемпионов
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Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия высказался о выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов после победы в двухматчевом противостоянии с английской «Астон Виллой» (5:4).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
«Это было нелегко. Мы начали с преимущества 2:0, но затем игра приняла другой оборот. Главное, что мы пробились в полуфинал. Нам необходимо продолжать борьбу и усердно работать. Впереди ещё много вызовов, я сосредоточен на следующем матче», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.
Напомним, первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу парижан. Ответный матч закончился победой бирмингемцев на своём поле — 3:2.
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