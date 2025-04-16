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Кварацхелия высказался об игре Доннаруммы в ответном матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Кварацхелия высказался об игре Доннаруммы в ответном матче Лиги чемпионов с «Астон Виллой»
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Грузинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия поделился мыслями об игре итальянского голкипера французской команды Джанлуиджи Доннаруммы в ответном матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Астон Виллой», которая завершилась поражением парижан со счётом 2:3.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Игра Доннаруммы? Он оказал нам значительную помощь. Он не только великолепный вратарь, но и замечательный человек вне футбольного поля», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Отметим, в этой встрече кроме трёх пропущенных мячей итальянский голкипер отметился пятью сейвами. По итогам двухматчевого противостояния «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух игр — 5:4.

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