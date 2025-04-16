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Хвича Кварацхелия объяснил камбэк «Астон Виллы» в ответном матче ЛЧ с «ПСЖ»

Хвича Кварацхелия объяснил камбэк «Астон Виллы» в ответном матче ЛЧ с «ПСЖ»
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24-летний крайний нападающий «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия высказался о причине камбэка бирмингемской «Астон Виллы» в ответном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с парижским грандом. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу англичан, но в полуфинал главного еврокубкового турнира вышла французская команда.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Непросто найти объяснение тем трудностям, с которыми мы столкнулись в ответном матче. Нужно внимательно проанализировать его детали. Соперник активно атаковал и полагался на длинные передачи, и это создало нам много проблем. Но, как я уже упомянул, главное — это выход в полуфинал», — приводит слова Кварацхелии RMC Sport.

Отметим, несмотря на поражение, «ПСЖ» выиграл двухматчевое противостояние у «Астон Виллы» со счётом 5:4 и теперь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, где в соперниках будет либо «Арсенал», либо мадридский «Реал». Первая игра между командами завершилась разгромной победой канониров — 3:0.

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