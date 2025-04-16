Карло Анчелотти назвал клуб, в котором мечтал поработать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что мечтал тренировать «Ливерпуль».

«Я мечтал тренировать «Ливерпуль», но потом я оказался в «Эвертоне» и испытал их соперничество, и теперь я абсолютный фанат «Эвертона». Мне очень понравилась обстановка, потому что там царит невероятная страсть к цветам», — приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист возглавляет «сливочных» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: