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Карло Анчелотти назвал клуб, в котором мечтал поработать

Карло Анчелотти назвал клуб, в котором мечтал поработать
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что мечтал тренировать «Ливерпуль».

«Я мечтал тренировать «Ливерпуль», но потом я оказался в «Эвертоне» и испытал их соперничество, и теперь я абсолютный фанат «Эвертона». Мне очень понравилась обстановка, потому что там царит невероятная страсть к цветам», — приводит слова Анчелотти Goal.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист возглавляет «сливочных» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.

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