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Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии в 2018 году

Анчелотти объяснил, почему отказался возглавить сборную Италии в 2018 году
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что в 2018 году отказался возглавить национальную команду Италии.

«Я отказался, потому что не чувствовал, что мне этого хочется. Мне очень нравится каждый день бывать на базе, готовиться к тренировкам, а сборная казалась мне какой-то подработкой, из-за которой я утратил бы часть своей страсти. Вот такая причина», — приводит слова Анчелоти Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист возглавляет «сливочных» с 2021 года. Его контрактное соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года.

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