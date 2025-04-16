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Евгений Ловчев: «Химки» — позор Московской области

Евгений Ловчев: «Химки» — позор Московской области
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Бывший футболист московского «Спартака», ветеран красно-белых Евгений Ловчев поделился мыслями о ситуации в «Химках» после отставки главного тренера Франка Артиги.

«Я не знаю, что сказать. В «Химках» всё плохо, честно говоря. Московская область должна как‑то на это отреагировать. Потому что это же позор Московской области», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее «Чемпионату» стало известно, что футболисты «Химок» приняли решение объявить бойкот тренировкам и обсуждают возможность бойкота матча 25-го тура РПЛ против «Зенита». Это связано не только с увольнением главного тренера Франка Артиги, но и с задолженностями перед игроками. По итогам 24 туров чемпионата России подмосковная команда заработала 23 очка и занимает 12-е место в таблице.

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