Александр Мостовой высказался о готовности поработать с Франческо Тотти

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой опубликовал пост в своём телеграм-канале, где положительно оценил возможность пойти работать с Франческо Тотти в случае приглашения.

«О том, готов ли поработать с Тотти. Конечно. Каких успехов могли бы достичь? Если состав хороший у команды, то ты можешь добиться успеха. Ну, а когда состав слабый, тогда чего ты сделаешь? В футболе давно все придумано», — написал Мостовой в своём телеграм-канале.

Напомним, Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Ранее он проходил стажировку в московском «Динамо». Во время профессиональной карьеры футболиста Мостовой выступал за такие команды, как «Красная Пресня», «Спартак», «Бенфика», «Страсбург», «Сельта» и «Алавес».

Франческо Тотти завершил свою карьеру в профессиональном футболе в июле 2017 года. Вся его футбольная деятельность была связана с клубом «Рома», за который он сыграл 785 матчей, забив 307 мячей и сделав 205 голевых передач. Тотти является обладателем титула чемпиона мира в составе сборной Италии, а также победителем Серии А и двукратным обладателем Кубка Италии с «Ромой».

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