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«Я сам им позвонил». Анчелотти раскрыл подробности о своём возвращении в «Реал»

«Я сам им позвонил». Анчелотти раскрыл подробности о своём возвращении в «Реал»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что сам предложил руководству «сливочных» вернуть его на пост наставника команды.

«Я на самом деле сам им позвонил. За год до этого я позвонил им, чтобы узнать, есть ли у них игроки, доступные для «Эвертона», мы взяли Хамеса Родригеса. В следующем сезоне я услышал, что они ищут тренера, и в разговоре с ними сказал, что им нужен хороший тренер», — цитирует Анчелотти Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридского «Реала». Итальянский специалист во второй раз возглавил «сливочных» в 2021 году. Его контрактное соглашение с мадридцами рассчитано до 2026 года. Ранее он занимал пост наставника команды в период с 2013 по 2015 год.

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