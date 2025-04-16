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Серу Гирасси установил новый бомбардирский рекорд среди африканцев в истории ЛЧ

Серу Гирасси установил новый бомбардирский рекорд среди африканцев в истории ЛЧ
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси оформил хет-трик в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-202/2025 с «Барселоной» (3:1). Таким образом, гвинеец установил новый бомбардирский рекорд среди африканцев в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщил статистический OptaFranz.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11'     2:0 Гирасси – 49'     2:1 Бенсебаини – 54'     3:1 Гирасси – 76'    

По информации источника, стал первым африканцем в истории с 13-ю голами в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Ранее ни одному африканскому футболисту не удавалось покорить данную отметку.

Если брать общее количество голов за время выступлений в Лиге чемпионов, то лучшим бомбардиром является Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Серу Гирасси выступает за «Боруссию» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость гвинейского футболиста в € 40 млн. Действующий контракт Серу с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.

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