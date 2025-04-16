Серу Гирасси установил новый бомбардирский рекорд среди африканцев в истории ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси оформил хет-трик в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-202/2025 с «Барселоной» (3:1). Таким образом, гвинеец установил новый бомбардирский рекорд среди африканцев в истории главного еврокубкового турнира. Об этом сообщил статистический OptaFranz.

По информации источника, стал первым африканцем в истории с 13-ю голами в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов. Ранее ни одному африканскому футболисту не удавалось покорить данную отметку.

Если брать общее количество голов за время выступлений в Лиге чемпионов, то лучшим бомбардиром является Мохамед Салах из «Ливерпуля».

Серу Гирасси выступает за «Боруссию» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость гвинейского футболиста в € 40 млн. Действующий контракт Серу с «Боруссией» рассчитан до лета 2028 года.

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