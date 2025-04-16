Унаи Эмери отреагировал на вылет «Астон Виллы» из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
«Я очень горжусь всем, что мы сделали. Это лучший шаг вперёд для того, чтобы достичь того уровня, на который я хочу выйти с «Астон Виллой».
В первом матче мы сыграли хорошо, но этого было недостаточно. Сегодня мы были ещё лучше и были близки к камбэку. Нам всё ещё не хватает последнего шага, и это единственный аспект, над которым я хочу поработать», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.
«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал турнира благодаря преимуществу по сумме двух встреч (5:4). Первый матч между командами завершился победой парижан со счётом 3:1.
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