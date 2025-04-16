Унаи Эмери отреагировал на вылет «Астон Виллы» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу своих подопечных в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2).

«Я очень горжусь всем, что мы сделали. Это лучший шаг вперёд для того, чтобы достичь того уровня, на который я хочу выйти с «Астон Виллой».

В первом матче мы сыграли хорошо, но этого было недостаточно. Сегодня мы были ещё лучше и были близки к камбэку. Нам всё ещё не хватает последнего шага, и это единственный аспект, над которым я хочу поработать», — приводит слова Эмери официальный сайт УЕФА.

«Пари Сен-Жермен» вышел в полуфинал турнира благодаря преимуществу по сумме двух встреч (5:4). Первый матч между командами завершился победой парижан со счётом 3:1.