Роберт Левандовски отреагировал на поражение «Барселоны» в ответной игре ЛЧ с «Боруссией»
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36-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундской «Боруссией» (1:3).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Гирасси – 11' 2:0 Гирасси – 49' 2:1 Бенсебаини – 54' 3:1 Гирасси – 76'
«Этот матч может стать хорошим уроком для всех наших молодых игроков. Лига чемпионов есть Лига чемпионов, и вы всегда должны быть готовы… Не на 90% или 95%, нет. На 100%», — приводит слова Левандовского журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Отметим, поражение сине-гранатовых во встрече со «шмелями» стало первым для них в 2025 году. В полуфинале турнира каталонцы сыграют с победителем двухматчевого противостояния, где сыграют «Интер» и «Бавария». Первая игра в Мюнхене завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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