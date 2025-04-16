Роберт Левандовски отреагировал на поражение «Барселоны» в ответной игре ЛЧ с «Боруссией»

36-летний форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о поражении в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов дортмундской «Боруссией» (1:3).

«Этот матч может стать хорошим уроком для всех наших молодых игроков. Лига чемпионов есть Лига чемпионов, и вы всегда должны быть готовы… Не на 90% или 95%, нет. На 100%», — приводит слова Левандовского журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Отметим, поражение сине-гранатовых во встрече со «шмелями» стало первым для них в 2025 году. В полуфинале турнира каталонцы сыграют с победителем двухматчевого противостояния, где сыграют «Интер» и «Бавария». Первая игра в Мюнхене завершилась победой итальянской команды со счётом 2:1.

Материалы по теме Серу Гирасси установил новый бомбардирский рекорд среди африканцев в истории ЛЧ

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: