«Кринж». Журавель прокомментировал перепалку Бубнова с защитником «Динамо» Мх Пальцевым

Спортивный комментатор Тимур Журавель отреагировал на оскорбления в адрес игрока Валентина Пальцева со стороны футбольного эксперта Александра Бубнова. Ранее Бубнов говорил, что у дагестанцев нет шансов в матче со «Спартаком». В итоге «Динамо» обыграло красно-белых, после чего Пальцев передал Бубнову привет. В ответ на это эксперт обозвал футболиста клоуном и призвал его не устраивать цирк.

«Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и вместо того, чтобы признать ошибку и посмеяться вместе с Пальцевым милому треш-току, устраивает трамвайное хамство. Агрессивно, с наездами. И зачем-то умудряется защищать свой неверный прогноз.

Но главное даже не тон разговора, хотя он безобразен, а главное, что футбольный человек обесценивает работу своих коллег. Махачкала выиграла у одного из претендентов на чемпионство в гостях, а Бубнов, не желающий признаться в ошибке, хамски доказывает игроку, что их победа – просто случайность. Кринж как он есть», — написал Журавель в своём телеграм-канале.