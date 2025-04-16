Матвей Сафонов показал, как фанаты «ПСЖ» встретили команду после выхода в полуфинал ЛЧ
Поделиться
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился видео в своём телеграм-канале, как болельщики французской команды встретили игроков после поражения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
На видеоролике видно, как большая толпа фанатов размахивала файерами и скандировала различные кричалки. Матвей отреагировал на это следующим образом: «В любое время: утром, ночью — всегда нас встречают после победы».
Несмотря на поражение в Бирмингеме, «ПСЖ» по сумме двух матчей (5:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где может сыграть с «Арсеналом» или «Реалом».
Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025:
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
04:44
-
04:11
-
04:10
-
04:01
-
03:53
-
03:52
-
03:26
-
03:23
-
03:15
-
03:05
-
02:54
-
02:48
-
02:42
-
02:37
-
02:29
-
02:00
-
01:53
-
01:53
-
01:35
-
01:31
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 15 апреля 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:37
-
23:36
-
23:30