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Матвей Сафонов показал, как фанаты «ПСЖ» встретили команду после выхода в полуфинал ЛЧ

Матвей Сафонов показал, как фанаты «ПСЖ» встретили команду после выхода в полуфинал ЛЧ
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился видео в своём телеграм-канале, как болельщики французской команды встретили игроков после поражения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3).

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

На видеоролике видно, как большая толпа фанатов размахивала файерами и скандировала различные кричалки. Матвей отреагировал на это следующим образом: «В любое время: утром, ночью — всегда нас встречают после победы».

ВИДЕО

Несмотря на поражение в Бирмингеме, «ПСЖ» по сумме двух матчей (5:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где может сыграть с «Арсеналом» или «Реалом».

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