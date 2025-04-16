Матвей Сафонов показал, как фанаты «ПСЖ» встретили команду после выхода в полуфинал ЛЧ

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился видео в своём телеграм-канале, как болельщики французской команды встретили игроков после поражения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Астон Виллой» (2:3).

На видеоролике видно, как большая толпа фанатов размахивала файерами и скандировала различные кричалки. Матвей отреагировал на это следующим образом: «В любое время: утром, ночью — всегда нас встречают после победы».

ВИДЕО

Несмотря на поражение в Бирмингеме, «ПСЖ» по сумме двух матчей (5:4) вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где может сыграть с «Арсеналом» или «Реалом».

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