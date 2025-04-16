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В «Химках» показали видео с тренировки команды на фоне слухов о бойкоте матча с «Зенитом»

В «Химках» показали видео с тренировки команды на фоне слухов о бойкоте матча с «Зенитом»
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Пресс-служба подмосковных «Химок» опубликовала в телеграм-канале клуба видео с тренировки команды на фоне слухов о бойкоте предстоящего матча с петербургским «Зенитом».

«Сегодня провели тренировку в тренажёрном зале», — подписали видеозапись в «Химках».

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что игроки «Химок» решили объявить бойкот тренировкам, а также рассматривают вариант с бойкотом матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом». Связано это не только с увольнением тренера Франка Артиги, но и с долгами перед футболистами.

По итогам 24 туров чемпионата России подмосковная команда заработала 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

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