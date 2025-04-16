Деян Станкович высказался о посещении фанатами «Спартака» матча Кубка России с «Уралом»
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал появление активных фанатов красно-белых на матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (3:0).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6' 2:0 Маркиньос – 28' 3:0 Барко – 40'
«Это прекрасно! Первый раз я вижу активных болельщиков на официальном матче. Это сильный ветер с трибуны, который гонит ребят. Надеюсь, дальше мы сможем увидеть такое снова. Их любовь, уважение и поддержка очень чувствуются. Я благодарю их за сегодняшний матч», — приводит слова Станковича пресс-служба «Спартака».
Ранее активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» объявила о снятии бойкота на посещение матчей основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
04:44
-
04:11
-
04:10
-
04:01
-
03:53
-
03:52
-
03:26
-
03:23
-
03:15
-
03:05
-
02:54
-
02:48
-
02:42
-
02:37
-
02:29
-
02:00
-
01:53
-
01:53
-
01:35
-
01:31
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 15 апреля 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:37
-
23:36
-
23:30