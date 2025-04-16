Деян Станкович высказался о посещении фанатами «Спартака» матча Кубка России с «Уралом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал появление активных фанатов красно-белых на матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (3:0).

«Это прекрасно! Первый раз я вижу активных болельщиков на официальном матче. Это сильный ветер с трибуны, который гонит ребят. Надеюсь, дальше мы сможем увидеть такое снова. Их любовь, уважение и поддержка очень чувствуются. Я благодарю их за сегодняшний матч», — приводит слова Станковича пресс-служба «Спартака».

Ранее активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» объявила о снятии бойкота на посещение матчей основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика.