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Деян Станкович высказался о посещении фанатами «Спартака» матча Кубка России с «Уралом»

Деян Станкович высказался о посещении фанатами «Спартака» матча Кубка России с «Уралом»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал появление активных фанатов красно-белых на матче Кубка России с екатеринбургским «Уралом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
15 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Мартинс – 6'     2:0 Маркиньос – 28'     3:0 Барко – 40'    

«Это прекрасно! Первый раз я вижу активных болельщиков на официальном матче. Это сильный ветер с трибуны, который гонит ребят. Надеюсь, дальше мы сможем увидеть такое снова. Их любовь, уважение и поддержка очень чувствуются. Я благодарю их за сегодняшний матч», — приводит слова Станковича пресс-служба «Спартака».

Ранее активная фанатская группировка московского «Спартака» «Фратрия» объявила о снятии бойкота на посещение матчей основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика.

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