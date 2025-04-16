Луис Энрике назвал лучшую команду в мире после поражения «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Астон Виллой»
Поделиться
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал свою команду лучшей в мире после поражения в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой», в котором парижане потерпели поражение со счётом 2:3, ведя в два мяча по ходу встречи.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11' 0:2 Мендеш – 27' 1:2 Тилеманс – 34' 2:2 Макгинн – 55' 3:2 Конса – 57'
«Я горжусь своей командой. Я думаю, что у меня лучшая команда в мире», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
По итогам двух игр парижский клуб выиграл с общим счётом 5:4. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против победителя встречи между «Арсеналом» и мадридским «Реалом».
Материалы по теме
Кварацхелия забивает Сафонову на тренировке «ПСЖ»:
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
07:30
-
06:39
-
04:44
-
04:11
-
04:10
-
04:01
-
03:53
-
03:52
-
03:26
-
03:23
-
03:15
-
03:05
-
02:54
-
02:48
-
02:42
-
02:37
-
02:29
-
02:00
-
01:53
-
01:53
-
01:35
-
01:31
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:33
-
00:29
-
00:16
-
00:16
-
00:08
-
00:04
-
00:03
- 15 апреля 2025
-
23:54
-
23:51
-
23:37