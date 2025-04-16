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Луис Энрике назвал лучшую команду в мире после поражения «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Астон Виллой»

Луис Энрике назвал лучшую команду в мире после поражения «ПСЖ» в матче ЛЧ с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике назвал свою команду лучшей в мире после поражения в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Астон Виллой», в котором парижане потерпели поражение со счётом 2:3, ведя в два мяча по ходу встречи.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

«Я горжусь своей командой. Я думаю, что у меня лучшая команда в мире», — приводит слова Энрике журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По итогам двух игр парижский клуб выиграл с общим счётом 5:4. В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет против победителя встречи между «Арсеналом» и мадридским «Реалом».

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