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Экс-защитник сборной Чили займёт административную должность в «Спартаке» — источник

Экс-защитник сборной Чили займёт административную должность в «Спартаке» — источник
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Бывший защитник сборной Чили Марко Бискупович перейдёт в московский «Спартак», чтобы занять в клубе административную должность. Об этом сообщает портал La Tercera.

По информации источника, 35-летний экс-футболист получил данное предложение от спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао, с которым они вместе работали в Чилийской федерации футбола.

Ранее Бискупович занимал должность руководителя отдела идентификации, разведки и анализа Чилийской федерации футбола, а затем — технического секретаря национальной сборной с 2024 года. Специализацией Бискуповича был поиск талантов. Кроме того, Марко трудился в скаутском отделе датского «Мидтьюлланна».

Бискупович завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Он известен своими выступлениями в командах из чемпионата Чили и шведском клубе «Кальмар».

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